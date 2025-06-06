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MiLB／「臉比球硬」李灝宇回報觸身球無礙 ESPN看好升大聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊旅美台將李灝宇昨天遭到頭部觸身球擊中，令不少球迷擔心，他在個人社群回報沒有大礙。圖／取自李灝宇IG
老虎隊旅美台將李灝宇昨天遭到頭部觸身球擊中，令不少球迷擔心，他在個人社群回報沒有大礙。圖／取自李灝宇IG

老虎隊旅美台將李灝宇昨天遭到頭部觸身球擊中，令不少球迷擔心，他在個人社群回報沒有大礙「我沒事，臉比球硬」，這對獲得ESPN專欄點名「下一個升上大聯盟新秀」的他來說是個好消息。

ESPN專欄作家麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）長期關注小聯盟球員，日前更新他的30隊十大新秀排行榜，李灝宇維持在上一次排名的第七名，但被認為極具升上大聯盟的潛力。

麥克丹尼爾分析指出，右投史密斯（Dylan Smith）近期才剛升上大聯盟，而李灝宇已經升上3A，跟還在2A的梅爾頓（Troy Melton） 、安德森（Max Anderson）相比，李灝宇會是老虎農場下一個升上大聯盟的新秀的機率最大。

李灝宇今年在3A打擊率2成63、上壘率3成54、長打率0.402，累積4轟、23分打點與7次盜壘，只不過昨天比賽在第2打席被89.5哩伸卡球打到左臉，當下退場治療。

李灝宇退場時鼻子有流血現象，球隊隨後也安排他去醫院接受檢查，這是他近2年第3度被頭部觸身球，慶幸的是他今天透過個人IG回報，自己並無大礙，也感謝球迷的關心與祝福。

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