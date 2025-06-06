MLB／本季雙位數「台灣日」 張泰山前進雙城主場當開球嘉賓

大聯盟「台灣日」成新潮流，本季場次達雙位數，雙城隊台灣日將在美國時間9月19日與守護者隊之戰登場，近期公布中職傳奇打者張泰山將擔任開球嘉賓，專屬套票包括「Taiwan x Twins」T恤及張泰山球員卡。

張泰山生涯累積2134支安打、1338分打點、3428壘打數都是聯盟史上紀錄，289轟排名第二，曾參與第一代味全龍隊三連霸，也是第二代味全龍在2023年奪冠的教練團成員，今年已經離開龍隊教練團，轉任頂新和德文教基金會棒球總監。

張泰山受邀為雙城台灣日開球，當天將站上雙城標靶球場（Target Field），此役向傳奇致敬專區票價40美元，包括一件紀念T恤、238及239區前9排座位門票，提早進場有機會拿到的棒球帽則是雙城該場賽事原本就有的前1萬名觀眾進場禮。

今年已登場的台灣日，包括4月25日水手隊、5月1日天使隊，都有台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars到場，5月1日同日巨人隊也有台灣日，高球名將潘政琮擔任開球嘉賓，接著5月24日大都會隊，台北101董事長賈永婕擔任開球嘉賓，新澤西台灣商會會長蔡慶輝擔任捕手。後續要登場的台灣日還有白襪、教士、遊騎兵、費城人、國民、紅人，而雙城、洛磯台灣日目前時間都落在9月19日。