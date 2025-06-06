MLB／「1割男」康佛托敲致勝安 感謝道奇兄弟在低潮時接住他
道奇隊今天逆轉以6：5擊敗大都會隊，在4連戰各取2勝，大谷翔平敲出兩支一壘打，但關鍵人物來自「1割男」康佛托（Michael Conforto），第8局的安打送回超前分，也終止個人連30個得點圈打數沒有安打的窘境。
大谷此役4打數敲出2安打、吞下2次三振，第3局在羅哈斯（Miguel Rojas）保送後跟進敲安，貝茲（Mookie Betts）以二壘打為道奇開張分數，史密斯（Will Smith）安打、赫南德茲（Teoscar Hernández）滾地球各帶1分打點。
道奇一路落後，以3：5進入8局下，貝茲的保送開啟攻勢，史密斯補上二壘打先追近到1分差，推進三壘有人後，帕赫斯（Andy Pages）打向三壘的滾地球，在三壘、本壘之間形成夾殺，但大都會守備先發生失誤，史密斯跑回追平分；道奇在兩出局後啟用弗里曼（Freddie Freeman）代打，大都會祭出故意四壞，對決康佛托，雖有海量數據支持這項決定，但康佛托成了今天的致勝英雄。
年薪高達1700萬美元的康佛托，今年表現一直乏善可陳，賽前打擊率只有1成65，得點圈35打數敲出2安打且是連30打數沒有安打，卻在這個一、二壘有人的打席一舉敲安。
康佛托表示，感謝隊友們的幫助，一直試著讓他在休息室內保持笑容；貝茲對此回應：「他穿著道奇球衣，就是我們的隊友，當他碰到問題時，我們都能感同身受。」
總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「敲出這支致勝安打，大夥為他歡呼，他感受到愛與支持，我想他會大大鬆一口氣，這場比賽對他會是一個轉折點。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言