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MLB／「1割男」康佛托敲致勝安 感謝道奇兄弟在低潮時接住他

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「1割男」康佛托，第8局的安打送回道奇超前分。 歐新社
「1割男」康佛托，第8局的安打送回道奇超前分。 歐新社

道奇隊今天逆轉以6：5擊敗大都會隊，在4連戰各取2勝，大谷翔平敲出兩支一壘打，但關鍵人物來自「1割男」康佛托（Michael Conforto），第8局的安打送回超前分，也終止個人連30個得點圈打數沒有安打的窘境。

大谷此役4打數敲出2安打、吞下2次三振，第3局在羅哈斯（Miguel Rojas）保送後跟進敲安，貝茲（Mookie Betts）以二壘打為道奇開張分數，史密斯（Will Smith）安打、赫南德茲（Teoscar Hernández）滾地球各帶1分打點。

大谷今天有雙安演出。 美聯社
大谷今天有雙安演出。 美聯社

道奇一路落後，以3：5進入8局下，貝茲的保送開啟攻勢，史密斯補上二壘打先追近到1分差，推進三壘有人後，帕赫斯（Andy Pages）打向三壘的滾地球，在三壘、本壘之間形成夾殺，但大都會守備先發生失誤，史密斯跑回追平分；道奇在兩出局後啟用弗里曼（Freddie Freeman）代打，大都會祭出故意四壞，對決康佛托，雖有海量數據支持這項決定，但康佛托成了今天的致勝英雄。

年薪高達1700萬美元的康佛托，今年表現一直乏善可陳，賽前打擊率只有1成65，得點圈35打數敲出2安打且是連30打數沒有安打，卻在這個一、二壘有人的打席一舉敲安。

康佛托表示，感謝隊友們的幫助，一直試著讓他在休息室內保持笑容；貝茲對此回應：「他穿著道奇球衣，就是我們的隊友，當他碰到問題時，我們都能感同身受。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「敲出這支致勝安打，大夥為他歡呼，他感受到愛與支持，我想他會大大鬆一口氣，這場比賽對他會是一個轉折點。」

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道奇 大都會

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