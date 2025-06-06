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MLB／白襪老闆計畫交棒NBA太陽老闆 球迷期待戰績翻身

中央社／ 洛杉磯5日專電
億萬富豪伊許比亞(右)。 美聯社
億萬富豪伊許比亞(右)。 美聯社

美國職棒MLB芝加哥白襪隊宣布，球團老闆蘭斯多夫與億萬富豪伊許比亞（Justin Ishbia）達成協議，最快4年後交棒。美媒報導，球迷樂見球團易主，期待連2年超過100敗的白襪重振戰績。

身價23億美元（近新台幣700億元）的白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）從1980年代起，同時擁有職棒白襪隊與職籃NBA的芝加哥公牛隊。

他是喬丹（Michael Jordan）時代公牛王朝的幕後推手，也是少數在北美兩大職業運動聯盟都奪冠的球團老闆。

藍斯道夫最初以房地產致富，1981年買下白襪，至今擁有這支球隊44年，曾在2005年拿下世界大賽冠軍。

白襪隊今天宣布與富商伊許比亞達成協議，他將在未來兩年以合夥人身分投入資金，成為球隊股東，資金將用於償還債務與支應營運。

根據協議，藍斯道夫仍暫時掌管球隊，但可在2029至2033年間選擇出售股權；若未出售，伊許比亞則可於2034年主動收購，正式成為球隊老闆。

哥倫比亞廣播公司（CBS）芝加哥新聞台報導，球迷對老闆藍斯道夫不滿已久，近年比賽在看台上經常有人喊「賣掉球隊」。白襪隊去年41勝121敗，改寫MLB史上單季最爛成績。

CBS報導，白襪球迷迫不及待球團老闆換人，藍斯道夫最好今天即刻下台。一名球迷說：「白襪需要振作起來，藍斯道夫一直都不願意花錢，無法支持球隊擁有與聯盟其他球隊抗衡的實力。」

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白襪 大聯盟

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