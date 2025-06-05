MLB／達比修有復出日近了？教頭透露已連3天上投手丘練投

教士隊日籍強投達比修有因右手肘傷勢無緣開季，目前尚在傷兵名單中，不過近期傳出復健進度良好，若按照先前教頭所述「不會讓他投太多復健賽」的承諾，在近期有望看到他重返大聯盟。

達比修在春訓階段時還按表操課，總計先發2場，共投6.2局，失3分，不過在開季前因為右肘發炎進入傷兵名單，尚未在例行賽登板過，不過近期恢復狀況良好，總教練席爾特（Mike Shildt）透露，近期達比修已連3天上投手丘練投了。

席爾特受訪表示，除了傳接球外，達比修還進行了牛棚訓練，且正在規劃下一次的訓練計劃，「我昨天賽後有跟他聊聊，目前恢復進度還不錯。」五月中旬時，席爾特就曾表示，達比修距離復出不遠了，並且不會讓他經歷太多復健賽，因為他認為達比修有足夠的經驗面對比賽。