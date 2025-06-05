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MiLB／鄭宗哲敲雙安連6場上壘 李灝宇遭觸身球擊中臉

中央社／ 台北5日電
鄭宗哲。 美聯社
鄭宗哲。 美聯社

美職匹茲堡海盜隊3A台灣好手鄭宗哲今天繳出雙安表現，其中1支安打帶有2分打點，近期已經連6場出賽上壘；不過老虎隊3A的李灝宇今天遭危險觸身球擊中臉部，緊急退場治療。

海盜隊3A今天與紅雀隊3A交手的賽事，鄭宗哲先發打第9棒、擔任三壘手，2局上擊出二壘方向滾地球出局，5局上擊出一壘方向滾地球出局；不過7局上敲出一壘安打後，靠著暴投、隊友安打跑回分數，接著在同一局上場打擊第2次，再敲出2打點一壘安打。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，包辦2打點、1得分，近期6場出賽上壘，本季目前在3A出賽42場，打擊率2成06。最終海盜隊3A也以10比3擊退紅雀隊3A。

另一場3A賽事，老虎隊3A與守護者隊3A交手，李灝宇先發打第2棒、守三壘，1局上擊出中外野飛球出局，3局上被89.5英里（144公里）的危險觸身球擊中臉部、緊急退場，這已經是近2年李灝宇第3度被頭部觸身球。本季李灝宇目前在3A出賽51場，敲出4發全壘打，打擊率2成62。

另外，運動家隊1A投手沙子宸今天先發對上落磯隊1A，沙子宸用61球主投5局，被敲出5支安打，沒有出現四壞球保送，送出4次三振，失掉2分。最後雙方鏖戰到延長賽，運動家隊1A以4比3勝出，沙子宸無關勝敗，本季目前防禦率2.84。

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鄭宗哲 沙子宸 李灝宇

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