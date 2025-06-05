快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
阿隆索單場雙響5打點轟垮道奇。 美聯社
阿隆索單場雙響5打點轟垮道奇。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，然而整體火力遭到大都會隊壓制，經歷球迷亂入的鬧劇後，靠帕赫斯（Andy Pages）9局下的陽春砲破蛋，以1：6敗下陣來。

大谷翔平今天作為第1棒、指定打擊，首打席敲出飛球出局，3局下雖然在2出局後敲出安打，但球隊沒能延續攻勢，5局下在1好3壞時，大谷放掉一顆外側滑球被裁判判定是好球，不過電子好球帶顯示在好球帶之外，而大谷最終被一顆內角球三振後，也無奈搖了搖頭。

大谷今天有雙安演出。 美聯社
大谷今天有雙安演出。 美聯社

8局下大谷翔平作為首名打者敲出安打，但接下來還是沒攻勢，大谷就以4打數2安打的成績作收，打擊率上升到2成92。

大都會隊1局上就攻下3分，其中阿隆索（Pete Alonso）敲出兩分砲，8局上則是阿隆索的三分砲直接拉開分差；道奇隊全場6支安打比大都會隊還多2支，但只有帕赫斯的陽春砲打回分數。

比賽在8局上一度中斷，阿隆索開轟之後，1出局輪到大都會隊馬提（Starling Marte）打擊時，突然一名上半身赤裸的男子闖進球場，10名保全一路狂追終於在左外野將他撲倒制服，大谷翔平、佐佐木朗希都露出苦笑，比賽因此中斷約5分鐘。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

大都會 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／送大谷翔平女兒粉紅超跑 羅伯茲延續「保時捷玩笑」

MLB／主張大谷翔平應改打第4棒 美球評：排第1棒太耍花招了

比賽要穩，膚況也要穩！大谷翔平球場外「強行業配陶醉表情全被拍」網讚：超稱職代言人

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

相關新聞

MLB／大谷翔平雙安不敵阿隆索雙響 道奇輸球還遇裸男亂入

道奇隊日本球星大谷翔平雖然相隔3場再次繳出單場雙安的表現，然而整體火力遭到大都會隊壓制，經歷球迷亂入的鬧劇後，靠帕赫斯（...

MLB／送大谷翔平女兒粉紅超跑 羅伯茲延續「保時捷玩笑」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）為大谷翔平剛出生的女兒送上一輛粉紅超跑，這段過程由道奇隊官方IG揭露，大谷...

MLB／主張大谷翔平應改打第4棒 美球評：排第1棒太耍花招了

有別於當代棒球界奉行「最強打者排第1棒」思維，美國球評肯尼今天主張，若要火力最大化，道奇應將大谷翔平從第1棒調至第4棒

MiLB／好衰！李灝宇遭頭部觸身球倒地 近2年第3次

效力老虎隊3A的台灣好手李灝宇又遇到倒楣事情，今天對守護者隊3A之戰被觸身球擊中頭部倒地，隨後在防護員攙扶下捂著鼻子退場...

MiLB／鄭宗哲敲雙安連6場上壘 李灝宇遭觸身球擊中臉

美職匹茲堡海盜隊3A台灣好手鄭宗哲今天繳出雙安表現，其中1支安打帶有2分打點，近期已經連6場出賽上壘；不過老虎隊3A的李...

MLB／大聯盟明年有望啟用電子好球帶 小聯盟正測試出棒過半挑戰

據《The Athletic》報導，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天受訪表示，他將向聯盟競賽委員會提案，希望2026年賽季時，將自動好壞球判定系統（Automated Ball-Stri

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。