MLB／大聯盟明年有望啟用電子好球帶 小聯盟正測試出棒過半挑戰

據《The Athletic》報導，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天受訪表示，他將向聯盟競賽委員會提案，希望2026年賽季時，將自動好壞球判定系統（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS）正式引進大聯盟。

曼弗瑞認為，聯盟可以探討改變好壞球判決流程的可行性，他也相信各隊也會支持這項決策，報導指出，這項提案在11人組成的競賽委員會中獲得足夠票數，意即這項提案有可能變成現實。

ABS已在小聯盟施行一段時間，並非完全取代主審，運作時仍需人工判決。當打者、捕手或投手對判決有疑慮時，可透過拍頭的動作向小房間示意挑戰好壞球，每隊有2次挑戰權，挑戰成功不扣挑戰次數。

據目前勞資協議內容，聯盟若提出新規則變更，可在45天內完成，曼弗瑞表示：「現在變更規則時，雙方能進行審查並與球員討論，這讓我對實施新制度的疑慮大幅降低。」此外，聯盟也正在小聯盟測試對「出棒過半」判決，進行回放挑戰制度。