MLB／釀酒人對紅人連贏12個系列賽 近10戰豪取9勝

釀酒人隊今天進行與紅人隊3連戰最終場，雙方前2場各拿1勝，釀酒人今天打線爆發，終場以9：1輕鬆獲勝，奪下系列賽對戰優勢，同時對戰紅人系列賽已連12次都占上風。

釀酒人打線喬里歐（Jackson Chourio）、卡梅隆（Daz Cameron）與柯林斯（Isaac Collins）都有開轟表現，其中2轟重擊近況極佳的紅人先發投手艾伯特（Andrew Abbott），他在5月的防禦率只有0.55，釀酒人讓他吞下本季首敗。

艾伯特開賽連續解決前8名打者，不過在第3局釀酒人靠著2支安打串連先馳得點。第5局2出局後，喬里歐從艾伯特手中敲出2分砲，將比分擴大至3：0。第6局卡梅隆再補上2分砲，本場比賽艾伯特主投6局掉5分責失，為本季新高。

第8局釀酒人再攻下1分後，柯林斯第9局又擊出3分砲；反觀紅人只靠第5局的長打與內野滾地球攻下唯一1分。釀酒人憑藉本場比賽贏得對戰紅人的系列賽12連勝，近10場比賽更豪取9勝，目前排名國聯中區第3，距離龍頭小熊隊還有5場勝差。

Jackson Chourio goes oppo 🌮 for his 10th home run of the year! pic.twitter.com/Raz8BMuyKs — MLB (@MLB) 2025年6月4日

Daz Cameron connected for his first home run for his dad's former team (and he hit it against another of his dad's former teams). pic.twitter.com/CAdhoiDnqm — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) 2025年6月4日