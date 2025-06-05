MLB／不只是平凡的飛球！紅襪大物敲「芬威限定」史上最短再見轟

今天紅襪隊坐鎮芬威球場，迎戰踢館的天使隊，雙方展開激烈拉鋸，紅襪甚至上演5度落後又5度追平的戲碼，最終這場打擊大戰以紅襪大物拉菲拉（Ceddanne Rafaela）的再見全壘打畫下句點，且這隻再見全壘打是大聯盟有記錄以來，距離最短的再見轟。

天使首局就攻下4分大局，但紅襪一局下直接回敬5分超前，第2局天使再添3分，不過4局下又被紅襪追平。天使5局上再度取得1分超前，紅襪則在7局下展開反攻後追平，8局雙方又各添1分，以9：9平手局面進入九局下半。

紅襪把握這次機會，1出局一壘有人的情況下，拉菲拉將球擊向右外野，球正好在象徵芬威球場最短全壘打距離的「佩斯基標桿」（Pesky's Pole）旁，進入觀眾席，形成超短距離再見轟，據Statcast統計，這球只有在芬威球場能形成全壘打，其他29座球場根本飛不出去。

這支再見轟飛行距離只有308英尺，是Statcast啟用以來，距離第2短的全壘打，史上最短的全壘打是在2019年由巨人隊沃特（Stephen Vogt）同樣在芬威球場擊出的307英尺。談到這支再見轟，拉菲拉說：「打出去我就覺得，如果在界內就一定過牆，很開心能贏得這場勝利。」