MiLB／好衰！李灝宇遭頭部觸身球倒地 近2年第3次

效力老虎隊3A的台灣好手李灝宇又遇到倒楣事情，今天對守護者隊3A之戰被觸身球擊中頭部倒地，隨後在防護員攙扶下捂著鼻子退場，這是他近兩年第3次被頭部觸身球打到。

驚悚場景發生在3局上，李灝宇作為首名打者，戴芬波特（Aaron Davenport）投出一顆失控的89.5哩伸卡球，正中李灝宇左臉，雖然有頭盔承受衝擊，但李灝宇仍倒地不起，防護員趕緊上前關注狀況，隨後由兩人架著他退場接受治療。

轉播球評指出，球的撞擊聲響大到轉播室都聽得到，而戴芬波特今天控球確實有些狀況，前2局就已經投出4次四壞保送。

李灝宇今天首打席敲出中外野飛球出局，近況手感還算不錯，最近8場比賽敲出7支安打，包含1轟，卻遇到頭部觸身球，今年3A打擊率2成63、上壘率3成54、長打率0.402，累積4轟。

李灝宇去年球季也兩度遭到頭部觸身球，1次是6月14日對上海盜2A之戰，遭到對手92哩的速球直接砸中頭部，6月22日對洋基2A時又被95.6哩的速球打到頭部。