MiLB／好衰！李灝宇遭頭部觸身球倒地 近2年第3次

效力老虎隊3A的台灣好手李灝宇又遇到倒楣事情,今天對守護者隊3A之戰被觸身球擊中頭部倒地,隨後在防護員攙扶下捂著鼻子退場,這是他近兩年第3次被頭部觸身球打到。

驚悚場景發生在3局上,李灝宇作為首名打者,戴芬波特(Aaron Davenport)投出一顆失控的89.5哩伸卡球,正中李灝宇左臉,雖然有頭盔承受衝擊,但李灝宇仍倒地不起,防護員趕緊上前關注狀況,隨後由兩人架著他退場接受治療。

轉播球評指出,球的撞擊聲響大到轉播室都聽得到,而戴芬波特今天控球確實有些狀況,前2局就已經投出4次四壞保送。

李灝宇今天首打席敲出中外野飛球出局,近況手感還算不錯,最近8場比賽敲出7支安打,包含1轟,卻遇到頭部觸身球,今年3A打擊率2成63、上壘率3成54、長打率0.402,累積4轟。

李灝宇去年球季也兩度遭到頭部觸身球,1次是6月14日對上海盜2A之戰,遭到對手92哩的速球直接砸中頭部,6月22日對洋基2A時又被95.6哩的速球打到頭部。

Ugh. Hao-You Lee gets hit in the face and has to leave the game. This is the 3rd time he has been hit in the head in the past two seasons. pic.twitter.com/HApwVgh890