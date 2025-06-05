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MLB／洛磯擊潰馬林魚本季首次橫掃！暌違1年再嚐3連勝滋味

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯先發投手弗里蘭繳出6.1局無責失好投，帶領洛磯寫下本季首次系列賽橫掃。 美聯社
洛磯先發投手弗里蘭繳出6.1局無責失好投，帶領洛磯寫下本季首次系列賽橫掃。 美聯社

大聯盟爐主洛磯隊近期作客馬林魚隊主場展開3連戰，在前2場分別以6：4、3：2逆轉獲勝後，本季首度取得系列賽優勢，今天最終戰再以3：2奪勝，取得本季首次系列賽橫掃，更是洛磯暌違1年後，再度取得3連勝。

洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）今天威風八面，主投6.1局只掉2分非自責分，被敲出4支安打，附帶4K，幫助自己開張本季首勝，這是他繼2024年9月8日對釀酒人隊後的首場勝投，本季他1勝8敗，防禦率5.19。

前2戰敲出3轟帶領球隊逆轉的捕手古德曼（Hunter Goodman）也敲出1支二壘打和1支三壘打，系列賽繳出火燙的13支7，並打下5分打點，賽後受訪時他十分振奮：「橫掃對手感覺棒極了，之前離勝利總差臨門一腳，今天這樣取得3連勝，對我們來說是很大的動力。」

系列賽前，洛磯開季繳出大聯盟史上最差的9勝50敗的戰績，此次橫掃馬林魚不只是以3：0達成本季首次系列賽對戰優勢，更是繼2024年5月對戰教士隊後，暌違1年再度出現3連勝。洛磯目前仍以12勝50敗排名聯盟墊底，距離倒數第2的白襪隊（19勝42敗）還有一段距離。

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馬林魚 洛磯

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