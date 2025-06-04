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MLB／菅野智之7局好投助金鶯4連勝 優質先發、局數隊內最佳

聯合新聞網／ 綜合報導
菅野智之今天在客場繳出7局僅失1分的好投，帶領金鶯奪下4連勝。 路透
菅野智之今天在客場繳出7局僅失1分的好投，帶領金鶯奪下4連勝。 路透

金鶯隊今天作客水手隊主場，派出日籍強投菅野智之掛帥先發，他主投7局只失1分，幫助金鶯以5：1踢館成功，這場勝利是金鶯近期的4連勝，菅野同時笑納本季第5勝，防禦率也下修至3.04。

菅野上次拿下勝投，已經是上個月9日的事，今天成功繳出7局失1分，只被敲5支安打的精彩演出，且只送出1個保送。唯一失分發生在第2局，一顆紅中的曲球被泰萊斯（Rowdy Tellez）逮中，形成陽春砲，那也是菅野本場比賽唯一失掉的1分。

第6局菅野也曾面臨危機，開局就被連敲2安，不過菅野展現K功，三振掉球星羅德里奎茲（Julio Rodríguez）後，接著再讓美聯全壘打王羅利（Cal Raleigh）打出雙殺打。安全下庄後，菅野第7局再演出三上三下，結束今天的投球任務。

這是菅野智之本季第6場優質先發，12場先發已吃下71局，優質先發數與吃局數能力都是金鶯陣中最佳，每局被上壘率也是優異的1.04。雖然金鶯收下4連勝，近8戰拿6勝，但目前仍以23勝36敗排美聯東區墊底。

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金鶯 菅野智之 水手

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