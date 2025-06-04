MLB／古德曼超前轟率洛磯2連勝 連輸22個系列賽後終於贏了！

繼昨天以6：4擊敗馬林魚隊後，洛磯隊今天再度上演逆轉秀，靠著捕手古德曼（Hunter Goodman）連2天開轟，今天再度以3：2逆轉馬林魚，寫下本季第2度2連勝，同時也是本季首次在系列賽取得優勢。

洛磯先發投手杜蘭德（Chase Dollander）第3局遭到馬林魚連續安打攻下2分後退場，沒想到洛磯靠著4名投手車輪戰，接下來6局力保不失，最後一任投手哈瓦森（Seth Halvorsen）拿下本季第3次救援成功。

洛磯打線也不遑多讓，5局上靠著艾斯特拉達（Thairo Estrada）高飛犧牲打追平比數，雙方維持2：2平手局面進入到第8局，昨天雙響砲的古德曼今天維持火燙手感，8局上敲出超前陽春砲，為個人本季第10轟。

這一勝寫下本季洛磯不少里程碑，除了是第11勝外，也是第2度2連勝及首次系列賽優勢，此前，洛磯本季所有系列賽都是以輸多贏少收場，苦吞連22個系列賽失利，明天對馬林魚還有一戰，將挑戰本季首次橫掃。