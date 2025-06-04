MLB／大谷3支0但道奇逆轉勝 靠孟西雙響砲、弗里曼再見安
大谷翔平今天雖然3支0，但在延長賽仍獲得故意四壞保送禮遇，而道奇隊前面靠著孟西（Max Muncy）的雙響砲扳平，10局下弗里曼（Freddie Freeman）再見二壘打，以6：5逆轉大都會隊。
大谷翔平今天依舊是第1棒、指定打擊，前3打數面對大都會先發投手梅吉爾（Tylor Megill）沒有建功，還吞下2次三振，8局下遇到葛瑞特（Reed Garrett）才靠四壞保送上壘。
道奇打線1局下就先猛攻4分，弗里曼敲出1分打點追平安打，後面孟西的兩分砲拉開到4：1的領先；然而大都會隊索托（Juan Soto）3局上敲出兩分砲，5局上又攻下2分反超前比數。
道奇先發投手克蕭（Clayton Kershaw）本季第4場先發，投4.2局被敲6支安打，丟掉5分有3分自責分，好在隊友幫忙讓他逃過敗投。
9局下孟西敲出本場第2轟，一發陽春砲追平比數，也讓比賽進入延長；10局下突破僵局制，無人出局、二壘有人下，大都會隊故意保送大谷，雖然解決掉貝茲（Mookie Betts），卻依舊被弗里曼敲出左外野的二壘打，讓艾德曼（Tommy Edman）跑回再見分。
根據美媒統計，這是弗里曼生涯第14支再見安打，與前藍鳥隊球星唐納森（Josh Donaldson）並列2010年以來最多。
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