MLB／藍鳥教頭曝薛則復健新進度 已練投40球準備復健賽

據美聯社報導，今天藍鳥隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）進行40球實戰投球訓練，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）受訪表示，薛則本周預計將在小聯盟展開復健賽。

40歲的薛則上季效力遊騎兵隊，出賽9場拿下2勝4敗、防禦率3.95。去年他曾因肩膀疲勞進傷兵名單，並在9月14日後因左腿後肌拉傷，整季報銷，休賽季以1年1550萬美元合約加盟藍鳥。

薛則3月底披上藍鳥球衣初登板，只投3局就因闊背肌不適退場，隔天球團宣布他因拇指發炎，被放入傷兵名單。針對手指發炎的傷勢，薛則已注射2次類固醇來減緩發炎。史奈德表示，薛則預計周日將參與一場模擬比賽，接下來將展開小聯盟復健賽事。

薛則曾在2019年幫助國民隊奪得世界大賽冠軍，並在2023年隨遊騎兵再度封王。他生涯首次塞揚獎是在2013年效力老虎隊時，以21勝3敗、防禦率2.90的成績拿下，接著2016與2017年再連續2年奪得國聯塞揚獎。