MLB／奇森姆原以為不用再守三壘！復出開轟助洋基險勝守護者

洋基隊「爵士哥」奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天傷癒復出鎮守三壘，他和沃爾普（Anthony Volpe）背靠背開轟，加上洛登（Carlos Rodon）7局飆8K，失1分好投，洋基終場以3：2險勝守護者隊。

洋基5下靠著勒梅修（DJ LeMahieu）適時安打先馳得點，洛登7上掉分，結束連20局無失分紀錄。7下奇森姆敲出陽春砲，沃爾普背靠背開轟，9上洋基威廉斯（Devin Williams）關門又掉1分，仍驚險守住勝利。

奇森姆去年被交易來洋基前沒守過三壘，卻扛下洋基主力三壘手位置。今年季初重回熟悉的二壘防區，4月底進傷兵名單直到今天才回歸，不過目前洋基二壘手由勒梅修擔任，奇森姆重回三壘防區。

奇森姆復健期間，洋基總教練布恩（Aaron Boone）提出重返三壘的可能性，奇森姆霸氣回應，「我只想贏球，我想要一枚冠軍戒。」奇森姆今天賽後表示，「我原本以為自己在那個位置已畫下漂亮句點，看來又要回來了，我要再閃耀一次，不能讓當初建立的名聲掉下來。」

游擊手沃爾普也稱讚奇森姆的能力，「他真的很流暢，臂力又強，讓他守哪都可以。」沃爾普還提到，「他能回歸真是太好了，這就是他的樣子，他就是想當一名洋基，幫我們贏球。」

Welcome back, Jazz Chisholm Jr.!



Jazz gives the @Yankees the lead in his first game off the IL. pic.twitter.com/huIZ2QjxNb — MLB (@MLB) 2025年6月4日