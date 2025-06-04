MLB／伯恩斯手肘傷勢尚未有明確診斷 將尋求第二意見

響尾蛇隊休賽季網羅塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），但日前他驚傳右肘發炎，響尾蛇球團今日宣布將他放進15天傷兵名單。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）表示，伯恩斯已接受核磁共振檢查，但目前尚未有明確診斷，球員也正尋求第二意見。「檢查結果不能說沒有發現什麼問題，只是伯恩斯希望能有更多專業意見來確認傷勢狀況，」

伯恩斯是在先前對戰國民隊的比賽中，在第5局被國民隊打者亞當斯（C.J. Abrams）敲出安打後，突然朝休息區揮手示意，並表現出明顯沮喪情緒，當下便退場接受檢查。該場他主投4.2局，失1分，另有6次三振與1次保送。

伯恩斯本季出賽11場，戰績3勝2敗，防禦率為2.66，今年與球隊簽下6年2.1億美元的大合約，年初被寄予厚望。他過去相當耐投，自2021年奪下國聯塞揚獎後，每季至少出賽28場，但如今傷勢狀況未明朗，也為響尾蛇的投手戰力打上問號。