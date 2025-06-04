MLB／哈波復出首打席就開轟！透納雙響砲攜手止費城人4連敗
費城人隊強打哈波（Bryce Harper）脫離傷兵名單，今天作客藍鳥隊賽事中復出，擔任先發一壘手第4棒，結果首局就開轟，開啟費城人6分大局攻勢，再加上透納（Trea Turner）雙響砲加持，費城人終場以8：3奪勝，終結4連敗。
哈波5月28日對陣勇士隊比賽中，遭火球男史泰德（Spencer Strider）速球砸中右手肘而受傷，共缺席5場比賽，而費城人在少了哈波之後，5場比賽只拿1勝，苦吞4連敗，上系列賽遭釀酒人隊橫掃，讓出國聯東區王座。
藍鳥先發投手弗朗西斯（Bowden Francis）首局就被費城打線打得暈頭轉向，包含哈波與透納的背靠背開轟，共被敲出6支安打，失6分，總計弗朗西斯只先發投了1.2局，就挨了7安退場，早早讓費城人鎖定勝局。
哈波今天雖然只有1支安打，但他這場比賽還選到2個保送，跑回2分。全隊最亮眼的莫過於透納，首局開轟後又在傷口上灑鹽，八局上敲出一發陽春砲，幫助費城人脫離4連敗低潮。
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