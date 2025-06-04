MLB／道奇牛棚陣容變動頻繁 簽下33歲火球男烏雷納

道奇隊本季投手傷兵不斷，今天簽下33歲火球男烏雷納（Jose Urena），近期剛從讓渡名單撿來的30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）再度被指定讓渡（DFA）。

道奇近期不斷調整牛棚陣容，先簽下史卓頓（Chris Stratton），再交易來前紅人隊明星終結者迪亞茲（Alexis Díaz），不久後與水手隊達成交易，換來25歲右投克雷因（Will Klein），史卓頓只投2場就被DFA。

簽下烏雷納後，克雷因被下放至小聯盟。現年33歲的烏雷納生涯前6年效力馬林魚隊，2017年繳出14勝7敗，防禦率3.82好成績。2020年後成為浪人，陸續效力老虎、釀酒人、洛磯、白襪、遊騎兵、大都會、藍鳥等隊，本季在大都會和藍鳥，出賽7場（2場先發），投15.1局，防禦率5.87。

烏雷納本季直球均速仍有96.3英里，能先發和牛棚兩頭跑的能力，或許能成為道奇教練團調度的一枚活棋。