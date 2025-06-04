MLB／去無人島會選誰陪？山本由伸回答：大谷翔平

道奇隊日本投手山本由伸今天造訪洛杉磯近郊一所小學，參加一場繪本朗讀活動並與小學生互動，收到小粉絲的信件露出暖心笑容，而被問到若到無人島想選誰陪伴？山本由伸的答案是「大谷翔平」。

活動中的問答環節，有位小朋友問道：「如果你被留在無人島，只能選一位道奇隊友陪你一起，你會選誰？」山本回答：「那就選大谷翔平選手吧。」

話音一落，現場響起了掌聲，山本由伸進一步解釋理由：「因為他能做到沒有人能做到的二刀流，我想他在無人島上應該也有很多技能可以派上用場。」

此外，當被問到「你怎麼克服緊張？」時，山本給出了這樣的建議：「我每場比賽其實都非常緊張。但重要的是每天努力做準備。比如是因為考試緊張，那就每天好好讀書、建立自信，這樣即使真的緊張了，也能冷靜面對。我因為比賽會很緊張，所以更要努力練習。」

山本溫柔對待孩子的行動也獲得球迷讚賞，道奇專門媒體《Dodgers Nation》上傳至官方X的一段影片中，看到一名頭戴道奇球帽的小朋友走向山本，羞怯地遞出一封信，山本收下後還與孩子合照，並小聊了一下。

山本隨後走到一旁，專心閱讀信件內容，臉上露出開心笑容，不少美國球迷留言回應，「可愛到我都哭了」、「山本由伸是寶藏」、「他就是『可愛』的代名詞」。