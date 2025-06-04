快訊

旅宿業有條件開放移工 洪申翰：沒特定時程、3原則做評估

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

MLB／去無人島會選誰陪？山本由伸回答：大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山本由伸(左)、大谷翔平(右)。 路透
山本由伸(左)、大谷翔平(右)。 路透

道奇隊日本投手山本由伸今天造訪洛杉磯近郊一所小學，參加一場繪本朗讀活動並與小學生互動，收到小粉絲的信件露出暖心笑容，而被問到若到無人島想選誰陪伴？山本由伸的答案是「大谷翔平」。

活動中的問答環節，有位小朋友問道：「如果你被留在無人島，只能選一位道奇隊友陪你一起，你會選誰？」山本回答：「那就選大谷翔平選手吧。」

話音一落，現場響起了掌聲，山本由伸進一步解釋理由：「因為他能做到沒有人能做到的二刀流，我想他在無人島上應該也有很多技能可以派上用場。」

此外，當被問到「你怎麼克服緊張？」時，山本給出了這樣的建議：「我每場比賽其實都非常緊張。但重要的是每天努力做準備。比如是因為考試緊張，那就每天好好讀書、建立自信，這樣即使真的緊張了，也能冷靜面對。我因為比賽會很緊張，所以更要努力練習。」

山本溫柔對待孩子的行動也獲得球迷讚賞，道奇專門媒體《Dodgers Nation》上傳至官方X的一段影片中，看到一名頭戴道奇球帽的小朋友走向山本，羞怯地遞出一封信，山本收下後還與孩子合照，並小聊了一下。

山本隨後走到一旁，專心閱讀信件內容，臉上露出開心笑容，不少美國球迷留言回應，「可愛到我都哭了」、「山本由伸是寶藏」、「他就是『可愛』的代名詞」。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 山本由伸 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平獲5月MVP寫史上唯一紀錄 賈吉挑戰史上最多

MLB／洋基攻破山本由伸避免遭清盤 「谷吉」同場4支0

MLB／山本由伸本季最短局數 被洋基7安追平生涯單場最慘

MLB／實戰投打29球+4打席累了 大谷翔平睡得像寶寶驚醒瞬間全都錄

相關新聞

MLB／大谷翔平獲5月MVP寫史上唯一紀錄 賈吉挑戰史上最多

道奇隊日本球星大谷翔平與洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）繼同場同局開轟後，又攜手獲得國聯與美聯5月份單月最佳...

MLB／道奇牛棚陣容變動頻繁 簽下33歲火球男烏雷納

道奇隊本季投手傷兵不斷，今天簽下33歲火球男烏雷納（Jose Urena），近期剛從讓渡名單撿來的30歲捕手羅賓森（Chuckie Robinson）再度被指定讓渡（DFA）。 道奇近期不斷調整

MLB／去無人島會選誰陪？山本由伸回答：大谷翔平

道奇隊日本投手山本由伸今天造訪洛杉磯近郊一所小學，參加一場繪本朗讀活動並與小學生互動，收到小粉絲的信件露出暖心笑容，而被...

MLB／海盜史肯斯8局好投問天！太空人麥卡勒斯暌違987天奪勝投

海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes）今天在主場先發迎戰太空人隊，繳出8局8K只失1分得超級好投，但牛棚在史肯斯退場後又多掉2分，再加上打線遭到太空人投手群完封，終場海盜以0：3輸球，史肯斯悲

MLB／台美混血球星卡洛爾雙響砲 18轟逼近去年整季

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天手感超火燙，單場雙響砲將本季全壘打數推高到18轟，快追上去...

MLB／白襪古巴盜壘王手感超冰冷！教頭點名連2場板凳待命

白襪隊古巴籍外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）近期陷入空前低潮，根據美聯社報導，白襪教頭凡納伯（Will Venable）受訪時表示，今明2天與老虎隊的賽事都不會讓羅伯特先發，不過有可能替

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。