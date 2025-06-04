MLB／白襪古巴盜壘王手感超冰冷！教頭點名連2場板凳待命

白襪隊古巴籍外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）近期陷入空前低潮，根據美聯社報導，白襪教頭凡納伯（Will Venable）受訪時表示，今明2天與老虎隊的賽事都不會讓羅伯特先發，不過有可能替補上陣。

「他不會進入先發名單，從板凳出發是給他一個真正能調整的機會，不必讓他在面對比賽張力的同時，還要顧及修正自己。」凡納伯表示，他知道羅伯特已經很努力的把自己工作做好，羅伯特自己也認同這個決策，哪怕只是休息幾天也好。

羅伯特今天之前的近7場比賽，打擊表現是慘澹的20支1，還吞了10K。本季出賽55場比賽，打擊率來到生涯新低的1成77，有5轟，20分打點。今天與老虎的賽事中是由泰勒（Michael A. Taylor）擔綱先發中外野手。

本季羅伯特在中外野防區的表現仍十分夠水準，以21次盜壘與小熊隊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）並列聯盟龍頭，但他打擊表現仍不盡人意，分區墊底的白襪近8場輸了7場。