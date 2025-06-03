MLB／道奇教頭點表現差原因 史考特保送率改善反而挨打

道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第23轟，又在9局下打回追平分，但牛棚左投史考特（Tanner Scott）再度放火，終場以3：4落敗，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也點出史考特的問題。

史考特10局上先被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲二壘打掉分，接著又被林多（Francisco Lindor）敲安，總共失掉2分。

史考特季前以4年7200萬美元高薪加入道奇，不過他表現不如預期，自5月21日以來，3次救援失敗，吞下2場敗投，投6局失12分（10分自責），防禦率上升至4.73。

「我認為對史考特來說，問題就在進球點。」羅伯茲說，「就我和投手教練們的觀察，他的球威還在，但就是控不好，有時候球會跑進打者想要的區域。」

史考特今年保送率大幅改善，上升到聯盟前1%，但更容易被掌握，被打擊率從去年的0.134上升至0.259。史考特坦言，「現在真的常常被打到，這感覺很糟，去年我很依賴這顆球，今年卻常常被打，加上控球又不到位。」