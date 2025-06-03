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MLB／客隊芬威球場首局3轟113年首見 天使楚奧特：蠻瘋狂的

聯合新聞網／ 綜合報導
天使隊「神鱒」楚奧特。 路透
天使隊「神鱒」楚奧特。 路透

天使隊今天作客紅襪隊芬威球場，首局敲出3發全壘打，創史上首見紀錄，終場以7：6險勝。天使「神鱒」楚奧特Mike Trout）賽後也直呼瘋狂。

紅襪推出費茲（Richard Fitts）先發，天使開路先鋒奈托（Zach Neto）率先轟出陽春砲，接下來天使靠著保送、安打與失誤攻下第2分，楚奧特再補上3分砲，隨後阿戴爾（Jo Adell）也敲出單局第3發全壘打。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是芬威球場113年來首次，首局客場球隊擊出3發全壘打。對於這項紀錄，楚奧特賽後受訪時直呼，「在這種歷史悠久的球場創紀錄真的很特別，我是賽後才知道的，蠻瘋狂的。」

楚奧特今天4打數3安打，生涯累積1675安，超越傳奇球星賽門（Tim Salmon），成為隊史安打榜第2，僅次安德森（Garret Anderson）的2368支。對此楚奧特表示，「這真的很酷，我認識賽門，他在這裡打球，也經常出現在球場，能超越這種前輩真的很特別。」

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紅襪 楚奧特 天使 Mike Trout

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