MLB／客隊芬威球場首局3轟113年首見 天使楚奧特：蠻瘋狂的
天使隊今天作客紅襪隊芬威球場，首局敲出3發全壘打，創史上首見紀錄，終場以7：6險勝。天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）賽後也直呼瘋狂。
紅襪推出費茲（Richard Fitts）先發，天使開路先鋒奈托（Zach Neto）率先轟出陽春砲，接下來天使靠著保送、安打與失誤攻下第2分，楚奧特再補上3分砲，隨後阿戴爾（Jo Adell）也敲出單局第3發全壘打。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是芬威球場113年來首次，首局客場球隊擊出3發全壘打。對於這項紀錄，楚奧特賽後受訪時直呼，「在這種歷史悠久的球場創紀錄真的很特別，我是賽後才知道的，蠻瘋狂的。」
楚奧特今天4打數3安打，生涯累積1675安，超越傳奇球星賽門（Tim Salmon），成為隊史安打榜第2，僅次安德森（Garret Anderson）的2368支。對此楚奧特表示，「這真的很酷，我認識賽門，他在這裡打球，也經常出現在球場，能超越這種前輩真的很特別。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言