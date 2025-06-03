MLB／洛磯奪第10勝仍創史上最差戰績 終結者關門成功有洋蔥
大聯盟爐主洛磯隊今天靠著捕手古德曼（Hunter Goodman）雙響砲，以6：4逆轉擊敗馬林魚隊，中止8連敗，收下本季第10勝，仍創下1901年現代棒球以來，開季前60場最差戰績。
古德曼3局上敲出陽春砲，5上再轟逆轉2分砲，取得5：4領先。9上西里亞德（Sam Hilliard）敲出帶有1分打點的長打，再添保險分。9局下終結者阿格諾斯（Zach Agnos）關門成功，收下勝利。
現年24歲的阿格諾斯4月21日才迎來大聯盟初登板，本季防禦率1.50，是球隊少數的看點。他祖父曾到場觀看他初登板，但已在上周辭世，阿格諾斯明天將請假參加告別式。
阿格諾斯祖父曾是小聯盟投手，也是阿格諾斯棒球的啟蒙者；他父親在他就讀大學時因COVID-19去世，「我真的不知道如何形容，我知道祖父雖然不在，但今晚感受到他的存在，每次站上投手丘，也都感受到父親的陪伴。」
阿格諾斯是在球場休息室得知祖父死訊，「我當時很難過，在廚房裡哭了。麥克馬洪（Ryan McMahon）走過來給我一個大大的擁抱，其他人也一樣。每天能來球場報到，暫時轉移注意力，我們這支球隊每個人都真心關心彼此。」
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