MLB／大谷1轟1犧牲打救道奇進延長賽 還是10局不敵大都會

大谷翔平一支陽春砲、一支高飛犧牲打，幫助道奇隊逼平進入延長賽，但最終仍在延長10局以3：4不敵大都會隊，道奇吞下2連敗。

大都會此役靠林多（Francisco Lindor）首局首打席開轟先馳得點，5局上尼莫（Brandon Nimmo）在一、二壘有人時打向中右外野，落地後一個彈跳上觀眾席，以場地二壘打送回大都會第2分，握有2：0領先。

大都會由布萊克本（Paul Blackburn）先發，他因右膝發炎，今天才是本季首場出賽，先發5局僅被敲3安打、無失分，送出3次三振，大谷就兩次當了苦主。

布萊克本面對大谷的第一打席，在球數2好2壞時祭出一顆82.4哩的曲球，這記大壞球釣到大谷出棒遭到三振，這球是在落地後一個反彈才被捕手接捕，布萊克本的本季首K就是賞給大谷；第二打席交鋒，大谷又在滿球數時被同樣球路誘惑出棒，再度吞下揮空三振，第三打席對決則是二壘方向滾地球出局。

布萊克本5局退場，大谷終於有所突破，第7局面對克拉尼克（Max Kranick）第1球就開砲，擊球初速113.9哩、飛行距離424呎送出右外野全壘打牆外，本季第23轟追平水手隊捕手砲羅利（Cal Raleigh），並列全壘打榜領先。

道奇1：2落後進入9局下，一出局、一三壘有人時輪到大谷，擊出左外野飛球在牆前遭到接殺，無緣上演再見轟，仍以高飛犧牲打掃回道奇的追平分，雙方戰成2：2。

史考特（Tanner Scott）把關的10局上，先被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲二壘打掉分，林多也補上安打，大都會在突破僵局拿下2分，道奇10局下也有攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）先獲保送，帕赫斯（Andy Pages）追回1分，但接下來三棒無法延續攻勢，道奇以1分之差落敗。