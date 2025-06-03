快訊

民進黨前立委陳歐珀涉貪 疑收賄推動商港法今遭搜索約談

恭喜第4輪面試！任天堂御用聲優中村悠一3次落選Switch 2 網友都哭了

獨／三峽肇事老翁靈堂曝光 花籃這輓詞遭居民罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／大谷1轟1犧牲打救道奇進延長賽 還是10局不敵大都會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平一支陽春砲、一支高飛犧牲打，幫助道奇隊逼平進入延長賽，但最終還是1分之差不敵大都會。 美聯社
大谷翔平一支陽春砲、一支高飛犧牲打，幫助道奇隊逼平進入延長賽，但最終還是1分之差不敵大都會。 美聯社

大谷翔平一支陽春砲、一支高飛犧牲打，幫助道奇隊逼平進入延長賽，但最終仍在延長10局以3：4不敵大都會隊，道奇吞下2連敗。

大都會此役靠林多（Francisco Lindor）首局首打席開轟先馳得點，5局上尼莫（Brandon Nimmo）在一、二壘有人時打向中右外野，落地後一個彈跳上觀眾席，以場地二壘打送回大都會第2分，握有2：0領先。

大都會由布萊克本（Paul Blackburn）先發，他因右膝發炎，今天才是本季首場出賽，先發5局僅被敲3安打、無失分，送出3次三振，大谷就兩次當了苦主。

布萊克本面對大谷的第一打席，在球數2好2壞時祭出一顆82.4哩的曲球，這記大壞球釣到大谷出棒遭到三振，這球是在落地後一個反彈才被捕手接捕，布萊克本的本季首K就是賞給大谷；第二打席交鋒，大谷又在滿球數時被同樣球路誘惑出棒，再度吞下揮空三振，第三打席對決則是二壘方向滾地球出局。

布萊克本5局退場，大谷終於有所突破，第7局面對克拉尼克（Max Kranick）第1球就開砲，擊球初速113.9哩、飛行距離424呎送出右外野全壘打牆外，本季第23轟追平水手隊捕手砲羅利（Cal Raleigh），並列全壘打榜領先。

道奇1：2落後進入9局下，一出局、一三壘有人時輪到大谷，擊出左外野飛球在牆前遭到接殺，無緣上演再見轟，仍以高飛犧牲打掃回道奇的追平分，雙方戰成2：2。

史考特（Tanner Scott）把關的10局上，先被艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲二壘打掉分，林多也補上安打，大都會在突破僵局拿下2分，道奇10局下也有攻勢，弗里曼（Freddie Freeman）先獲保送，帕赫斯（Andy Pages）追回1分，但接下來三棒無法延續攻勢，道奇以1分之差落敗。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 林多 大都會

延伸閱讀

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

MLB／實戰投打29球+4打席累了 大谷翔平睡得像寶寶驚醒瞬間全都錄

MLB／大谷翔平雙安 道奇殘忍「虐基」只用2局開魯閣18比2暴打洋基

MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

相關新聞

MLB／大谷1轟1犧牲打救道奇進延長賽 還是10局不敵大都會

大谷翔平一支陽春砲、一支高飛犧牲打，幫助道奇隊逼平進入延長賽，但最終仍在延長10局以3：4不敵大都會隊，道奇吞下2連敗。

MLB／藍鳥當年全套裝備招募大谷 看他全部打包帶走以為好事要發生

藍鳥隊官網隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）寫作藍鳥歷史書，揭露2023年冬天參與大谷翔平追逐戰的幕後故事...

MLB／洛磯奪第10勝仍創史上最差戰績 終結者關門成功有洋蔥

大聯盟爐主洛磯隊今天靠著捕手古德曼（Hunter Goodman）雙響砲，以6：4逆轉擊敗馬林魚隊，中止8連敗，收下本季第10勝，仍創下1901年現代棒球以來，開季前60場最差戰績。 古德曼3局

MiLB／柯敬賢陽春砲本季第2轟出爐 新人聯盟連5戰敲安

旅美洛杉磯道奇隊野手柯敬賢本季第2轟出爐，今天在新人聯盟出賽敲出陽春砲，單場3打數敲1安，近期連5場出賽敲安，道奇隊終場...

MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

大谷翔平沉睡3打席，終於在第7局覺醒，面對大都會隊後援投手克拉尼克（Max Kranick）敲出陽春砲，本季第23轟出爐...

MLB／水手宣布退休巨怪強森「51號」 與鈴木一朗共享榮耀

水手隊今天宣布退休名人堂左投「巨怪」強森（Randy Johnson）51號球衣，值得一提的是，51號也是水手日本名人堂球星鈴木一朗的背號，屆時2位傳奇將共享51號榮耀。 水手隊史只有小葛瑞菲（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。