MLB／藍鳥當年全套裝備招募大谷 看他全部打包帶走以為好事要發生

藍鳥隊官網隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）寫作藍鳥歷史書，揭露2023年冬天參與大谷翔平追逐戰的幕後故事，球隊當天為他清空訓練基地，等待這場秘密碰面，而大谷離開前帶走他們精心準備的藍鳥裝備，讓球團以為故事有可能迎向喜劇結局。

書中揭露當年藍鳥如何招募大谷，面談約在藍鳥位於佛州但尼丁（Dunedin）的春訓基地，由於大谷團隊要求保密，當天球隊通知所有選手、職員，以館內要開股東會議為由，這一天場館不開放使用。

大谷與經紀人巴列洛（Nez Balelo）、當時的翻譯水原一平以及愛犬Decoy一起到訪，藍鳥代表則包括老闆羅傑斯（Edward Rogers）、總教練史奈德（John Schneider）、總管亞金斯（Ross Atkins）、總裁夏皮洛（Mark Shapiro）。

史奈德回憶那一天，場館內沒有其他人，感覺空蕩蕩的，他們在樓上包廂等待，而保全主管傳訊息跟他們即時更新，大谷抵達、大谷下車等動態，「感覺就像皇室、總統要來，我說真的。」

藍鳥為了展現誠意，使用三個置物櫃佈置滿大谷翔平的裝備，包括球衣、球帽、球袋等物品，讓他親身感受自己名字繡在藍鳥裝備上的模樣，而大谷將這些東西都打包好帶回家；不僅如此，大谷戴上藍鳥球帽，水原一平也穿上他的裝備，兩人在離開基地前一起留下合影，Decoy也穿上藍鳥送牠的狗狗夾克。

據馬瑟森所述，球隊原本只是想藉由這個置物櫃展示，讓他看到藍鳥的誠意，但他們沒有預料到大谷會帶走這些東西，這也讓他們燃起大谷可能會與藍鳥簽約的期待，但最終大谷決定投向道奇懷抱。