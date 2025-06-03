MLB／終於醒了！大谷翔平陽春砲 23轟追上全壘榜領先

大谷翔平沉睡3打席，終於在第7局覺醒，面對大都會隊後援投手克拉尼克（Max Kranick）敲出陽春砲，本季第23轟出爐，追平水手隊捕手砲羅利（Cal Raleigh），並列全壘打榜領先。

大都會由布萊克本（Paul Blackburn）先發，他因右膝發炎，今天才是本季首場出賽，先發5局僅被敲3安打、無失分，送出3次三振，大谷就兩次當了苦主。

布萊克本面對大谷的第一打席，在球數2好2壞時祭出一顆82.4哩的曲球，這記大壞球釣到大谷出棒遭到三振，這球是在落地後一個反彈才被捕手接捕，布萊克本的本季首K就是賞給大谷；第二打席交鋒，大谷又在滿球數時被同樣球路誘惑出棒，再度吞下揮空三振。

大谷第三打席在5局下兩出局、一二壘有人時上場，1好3壞面對偏外側的86.3哩變速球出棒，打成二壘方向滾地球出局。

布萊克本5局退場，大谷終於有所突破，第7局的打席第1球就開砲，狙擊克拉尼克的曲球，擊球初速113.9哩、飛行距離424呎送出右外野全壘打牆外，幫助道奇破蛋，但仍處於1：2落後。

大都會靠林多（Francisco Lindor）首局首打席開轟先馳得點，5局上尼莫（Brandon Nimmo）在一、二壘有人時打向中右外野，落地後一個彈跳上觀眾席，以場地二壘打送回大都會第2分。