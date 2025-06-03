MLB／水手宣布退休巨怪強森「51號」 與鈴木一朗共享榮耀

水手隊今天宣布退休名人堂左投「巨怪」強森（Randy Johnson）51號球衣，值得一提的是，51號也是水手日本名人堂球星鈴木一朗的背號，屆時2位傳奇將共享51號榮耀。

水手隊史只有小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）24號、馬丁尼茲（Edgar Martinez）11號、鈴木一朗和強森的51號及羅賓森（Jackie Robinson）42號被退休。

今天正好是強森在水手第一次投出無安打比賽的35周年紀念日，那場比賽揭開強森在西雅圖的10年生涯，1995年強森成為隊史首位奪下美聯賽揚獎球員。強森在水手累積130勝74敗，51場完投，防禦率3.42。274場出賽（266場先發）送出2162K，三振數隊史第2，勝投、先發場次與投球局數隊史第3。

強森日後在響尾蛇隊達到生涯巔峰，連拿4座塞揚獎，2001年奪下世界大賽冠軍，2015年首度入選名人堂時，他選擇以響尾蛇球員身分進入。

強森受訪時坦言，「這是正確的選擇，我在亞利桑那成就更多，如果能把銅像上帽徽切一半，一邊是 M（水手）一邊是A（響尾蛇）那也許會更好。我從沒有不尊重水手的意思，那一直是我心中的一個遺憾。」

「西雅圖對我意義非凡。」強森強調，「那是我最生涯效力最久的城市，是我經歷成長陣痛的地方，最終也在那裡成長為夢想中的投手。」

強森與一朗從未當過隊友，不過強森透露他會親自出席一朗8月的退休背號儀式，一朗2001年加盟水手時，曾向強森請求能否能使用這個號碼。