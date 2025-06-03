MLB／怎麼接的？接力接殺嚇到他自己 老虎三壘手一臉傻眼

老虎隊今天以13：1擊敗白襪隊之戰，5局下出現神乎其技的play，捕手丁格勒（Dillon Dingler）、三壘手麥金斯崔（Zach McKinstry）在界外區完成接力接殺，連麥金斯崔本人都嚇到嘴巴合不攏。

神奇畫面出現在白襪帕拉修斯（Joshua Palacios）的打席，他打向三壘側界外區，捕手、三壘手都衝上前準備接球，丁格勒的手套先碰到這球，但未能掌握住，讓這球彈開，正好朝麥金斯崔的方向而去，而他擺低手套撈到這球。

丁格勒激動示意裁判，這球已經完成接殺，麥金斯崔的表情則是還在震驚之中，驚訝地張嘴、舉起手套，一臉傻眼看著隊友，老虎播報員班奈提（Jason Benetti）也驚呼，這簡直是雙人雜耍團。