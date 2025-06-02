MLB／教士重砲席茲臉部撞牆倒地 全壘打牆明顯留下印記

教士隊今天在聖地牙哥主場以6：4擊敗海盜隊，不過第4局出現驚險畫面，讓現場爆滿42069名觀眾嚇了一大跳，教士左外野手席茲（Gavin Sheets）向後追球，身體正面猛力撞上全壘打牆，因傷提前退場。

海盜二壘手弗瑞茲爾（Adam Frazier）4局上轟出左外野陽春砲，席茲衝上右後方追球時，臉部和身體直接撞牆，在牆上留下一個印記，整個人躺在地上幾分鐘，但經過隊醫檢查後自己走回休息區。

Gavin Sheets face is now art in the outfield but at what cost pic.twitter.com/nQXDmgGn7K — Trang (@traaang) June 1, 2025

席茲這一撞不但造成頭部挫傷、臀部痠痛，手腕和拇指也有輕微傷勢，還要檢查是否有腦震盪的現象，何時復出仍待進一步觀察。

教士重砲馬恰多（Manny Machado）首局轟出陽春砲，攻下全場第1分，7局下高飛犧牲打攻下勝利打點，教士本季對戰海盜5勝1敗收工。他說：「席茲撞傷確實很糟糕，對球隊有很大影響，希望他沒有太大問題。 」

席茲過去效力白襪隊4年，去年季後遭釋出，今年季前和教士簽下小聯盟合約，也爭取到重返大聯盟的機會，本季11支全壘打在隊上排名第2，34分打點更是最多，大部分時間擔任一壘和指定打擊，但最近教士需要進攻火力，因此把他調到左外野區。

教士近7戰5勝，目前33勝24敗在國聯西區排名第2，落後道奇隊兩場勝差。