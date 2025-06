MLB／教士重砲席茲臉部撞牆倒地 全壘打牆明顯留下印記

教士隊今天在聖地牙哥主場以6:4擊敗海盜隊,不過第4局出現驚險畫面,讓現場爆滿42069名觀眾嚇了一大跳,教士左外野手席茲(Gavin Sheets)向後追球,身體正面猛力撞上全壘打牆,因傷提前退場。

海盜二壘手弗瑞茲爾(Adam Frazier)4局上轟出左外野陽春砲,席茲衝上右後方追球時,臉部和身體直接撞牆,在牆上留下一個印記,整個人躺在地上幾分鐘,但經過隊醫檢查後自己走回休息區。

Gavin Sheets face is now art in the outfield but at what cost pic.twitter.com/nQXDmgGn7K