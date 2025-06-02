MLB／亞斯布洛極速144公里就能鎖死道奇 「因為很熟」
外界看來是下駟對上駟的一戰，洋基隊亞斯布洛（Ryan Yarbrough）繳出6局僅失1分優質先發，技壓山本由伸，率領洋基以7：3擊敗道奇隊，亞斯布洛賽後坦言，對前隊友的熟悉度派上用場，包括面對大谷翔平。
亞斯布洛去年曾為道奇後援出賽32場，也趁著這趟造訪前東家，領到去年世界大賽冠軍戒指，然而上了球場就是敵人，他今天面對前東家演出6局僅被敲4安打、失1分好投。
洋基今天能贏，壓制前段棒次有神效，道奇前4棒在本季先前每場比賽至少會有1安打，今天前4棒依序為大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith），合計12打數掛蛋。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，亞斯布洛6呎5吋的身高，讓他的投球對打者來說會有個奇特的角度，「他有很多方式可以讓你出局，當你以為他會放慢速度，他卻是加速，這讓對手很難鎖定他。」
亞斯布洛此役最快球速89.5哩（約144公里），沒有火球，卻能一一料理前隊友，包括首局K掉大谷的球速介於70到86哩之間。
亞斯布洛指出，去年每天都在看這群道奇打者，了解他們的強項，確實有些幫助，「重點是執行擬定的投球策略，讓他們在打擊區上失去平衡。」談到對陣大谷的打席，他解析：「大谷的出棒很積極，他會鎖定特定球路，所以我用我擅長的球路、好好執行計畫，專注在擾亂他的節奏，我不希望讓他處在有機會等到他鎖定球路的球數。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言