快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

MLB／亞斯布洛極速144公里就能鎖死道奇 「因為很熟」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞斯布洛。路透
亞斯布洛。路透

外界看來是下駟對上駟的一戰，洋基隊亞斯布洛（Ryan Yarbrough）繳出6局僅失1分優質先發，技壓山本由伸，率領洋基以7：3擊敗道奇隊，亞斯布洛賽後坦言，對前隊友的熟悉度派上用場，包括面對大谷翔平

亞斯布洛去年曾為道奇後援出賽32場，也趁著這趟造訪前東家，領到去年世界大賽冠軍戒指，然而上了球場就是敵人，他今天面對前東家演出6局僅被敲4安打、失1分好投。

洋基今天能贏，壓制前段棒次有神效，道奇前4棒在本季先前每場比賽至少會有1安打，今天前4棒依序為大谷翔平、赫南德茲（Teoscar Hernández）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Smith），合計12打數掛蛋。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，亞斯布洛6呎5吋的身高，讓他的投球對打者來說會有個奇特的角度，「他有很多方式可以讓你出局，當你以為他會放慢速度，他卻是加速，這讓對手很難鎖定他。」

亞斯布洛此役最快球速89.5哩（約144公里），沒有火球，卻能一一料理前隊友，包括首局K掉大谷的球速介於70到86哩之間。

亞斯布洛指出，去年每天都在看這群道奇打者，了解他們的強項，確實有些幫助，「重點是執行擬定的投球策略，讓他們在打擊區上失去平衡。」談到對陣大谷的打席，他解析：「大谷的出棒很積極，他會鎖定特定球路，所以我用我擅長的球路、好好執行計畫，專注在擾亂他的節奏，我不希望讓他處在有機會等到他鎖定球路的球數。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動

▪👏結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88！

《誰是NBA季後賽預測王》

▪ 每一輪均可預測 球衣、公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

道奇 洋基 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／洋基攻破山本由伸避免遭清盤 「谷吉」同場4支0

MLB／山本由伸本季最短局數 被洋基7安追平生涯單場最慘

MLB／實戰投打29球+4打席累了 大谷翔平睡得像寶寶驚醒瞬間全都錄

MLB／大谷翔平雙安 道奇殘忍「虐基」只用2局開魯閣18比2暴打洋基

相關新聞

MLB／洋基攻破山本由伸避免遭清盤 「谷吉」同場4支0

山本由伸把關的一戰，意外上演短局數失血，今天先發只撐3.2局失4分，道奇隊終場以3：7不敵洋基隊，無緣完成3連戰清盤。大...

MLB／美媒大讚今永昇太搖頭娃娃完美 日本球迷不懂：這誰啊？

小熊隊今天以7：3擊敗紅人隊，球迷來到瑞格利球場有好禮，此役進場贈品為日籍投手今永昇太的搖頭娃娃，意外引起美、日球迷截然...

MLB／山本由伸本季最短局數 被洋基7安追平生涯單場最慘

道奇隊今天在主場對洋基隊進行3連戰最後一戰，推出山本由伸登板先發，只投3.2局失4分退場，寫下個人本季最短局數紀錄，退場...

MLB／水手重砲捕手羅利近4安都是全壘打 23轟超越大谷獨居榜首

水手隊今天在西雅圖主場對雙城隊進行3連戰最後一戰，重砲捕手羅利（Cal Raleigh）7局下轟出陽春砲，本季第23轟出...

MLB／教士重砲席茲臉部撞牆倒地 全壘打牆明顯留下印記

教士隊今天在聖地牙哥主場以6：4擊敗海盜隊，不過第4局出現驚險畫面，讓現場爆滿42069名觀眾嚇了一大跳，教士左外野手席...

MLB／亞斯布洛極速144公里就能鎖死道奇 「因為很熟」

外界看來是下駟對上駟的一戰，洋基隊亞斯布洛（Ryan Yarbrough）繳出6局僅失1分優質先發，技壓山本由伸，率領洋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。