MiLB／張弘稜高A先發投球奪本季第3勝 鄧愷威3A中繼挨轟

旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜今天在高階1A先發，投5局失1分、拿下個人本季第3勝；舊金山巨人隊3A投手鄧愷威，今天中繼投2局挨1轟，共失2分責失分、無關勝敗。

美國職業棒球小聯盟高階1A賽事海盜隊今天與坦帕灣光芒隊交手，海盜隊派出台灣投手張弘稜先發，張弘稜開賽雖被首名打者敲出安打，但接著抓到盜壘跑者、讓打者敲出滾地球出局、投出三振，沒讓對手延續攻勢。

張弘稜2局上讓對手3上3下；3局上2人出局後投出觸身球保送，但接著讓打者敲出二壘方向滾地球出局、瓦解對手攻勢；4局上再投出3上3下。

張弘稜5局上被首名打者敲出安打、因為捕逸讓跑者站上二壘，1人出局後因野手選擇失掉1分，雖接著再被敲出安打，但及時回穩、連抓2個出局數、沒有擴大失分危機。

張弘稜今天總計用76球投5局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，球隊終場以2比1拿勝，張弘稜拿下個人本季第3勝，賽後防禦率5.75。

舊金山巨人隊3A今天與聖地牙哥教士隊交手，4局打完巨人隊0比4落後，5局上巨人隊換上台灣投手鄧愷威登板中繼，被首名打者麥考伊（Mason McCoy）敲出陽春砲，接著投出四壞保送、觸身球保送，2人出局後再被敲出安打失分。

鄧愷威6局上續投雖有被敲出1支安打，但沒有多掉分數。鄧愷威今天總計用37球投2局，被敲出3支安打，投出2次三振、2次四死球保送，失掉2分責失分，球隊終場以5比6吞敗，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率6.56。