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MiLB／陳柏毓2A先發投6局挨3轟無關勝敗 鄭宗哲3A敲長打

中央社／ 台北2日電
陳柏毓2A先發出賽，投6局挨3轟，失掉4分責失分、無關勝敗。圖截自X
陳柏毓2A先發出賽，投6局挨3轟，失掉4分責失分、無關勝敗。圖截自X

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓回到小聯盟2A今天先發出賽，投6局挨3轟，失掉4分責失分、無關勝敗。海盜隊3A野手鄭宗哲有長打表現，敲出本季首支三壘打。

23歲投手陳柏毓台灣時間5月27日生涯首度升上美國職業棒球小聯盟3A，先發出賽投5局無失分、奪下勝投，29日回到小聯盟2A，今天再於小聯盟2A登板先發對波士頓紅襪隊。

陳柏毓1局上雖有被敲出安打但沒有失分；2局上被首名打者埃爾哈德（Zach Ehrhard）敲出陽春砲，1人出局後被敲出安打，但接著讓2名打者都敲出滾地球出局、沒有多掉分數；3局上雖有投出保送，但沒讓對手延續攻勢。

陳柏毓4局上讓對方3上3下；5局上被首名打者敲出陽春砲再掉分；6局上續投1人出局後先被敲出安打，再被埃爾哈德敲出2分砲，接著雖再被敲出安打，但及時回穩，讓打者敲出雙殺打、沒有擴大失分危機。

陳柏毓今天總計用79球投6局，被敲出8支安打，所有失分都是全壘打造成，被敲出3轟、失掉4分責失分，投出1次三振、1次四壞保送，球隊終場以7比5搶勝，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率4.36。

海盜隊3A今天與密爾瓦基釀酒人交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打8棒、守三壘。鄭宗哲2局下敲出二壘方向滾地球出局；5局下率先敲出三壘打，但隊友沒能延續攻勢，沒能替球隊跑回分數。

鄭宗哲7局下敲出游擊方向飛球出局；9局下敲出二壘方向滾地球出局。單場4打數敲出1支安打，賽後打擊率1成95。海盜隊終場以1比11吞敗。

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陳柏毓 海盜

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