MLB／美媒大讚今永昇太搖頭娃娃完美 日本球迷不懂：這誰啊？
小熊隊今天以7：3擊敗紅人隊，球迷來到瑞格利球場有好禮，此役進場贈品為日籍投手今永昇太的搖頭娃娃，意外引起美、日球迷截然不同的評價，當地電視台大讚完美的搖頭娃娃，卻讓日本球迷驚呼：「這誰啊？」
小熊今天贈送的今永昇太搖頭娃娃，造型為坐在置物櫃前的今永，亮點是置物櫃裡還放著一杯他最愛的拿鐵，杯身上寫著今永酷酷的英文名字「Mike」。
當地電視台Marquee Sports Network分享搖頭娃娃影片，寫著：「這就是今永昇太的搖頭娃娃，簡直完美！」不少美國球迷也都給予好評，有人留言：「期待這場比賽很久了，今永搖頭娃娃現在是我最棒的收藏，周日早上早起真是太值得了。」
然而日本球迷的評價卻天差地遠，紛紛留言：「一點都不像」、「這是今永？」、「我還以為是千賀滉大」、「這誰啊？」
https://x.com/WatchMarquee/status/1929227957031100588
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