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MLB／山本由伸本季最短局數 被洋基7安追平生涯單場最慘
道奇隊今天在主場對洋基隊進行3連戰最後一戰，推出山本由伸登板先發，只投3.2局失4分退場，寫下個人本季最短局數紀錄，退場時1：4落後。
道奇前兩戰狂攻26分連勝，今天尋求系列賽橫掃，山本生涯第30場先發，投不滿4局退場，終止連續3場優質先發紀錄，挑戰本季第7勝不成。
山本首局就被揮出兩支安打，出現兩次保送，被攻下全場第1分，儘管道奇2局下靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲追平比數，但山本3局上又出狀況，保送賈吉（Aaron Judge）後，被萊斯（Ben Rice）轟出兩分砲，接著被揮出兩支安打、暴投失掉這半局第3分。
山本投到4局上2出局時退場，球數已達96球（59顆好球），防禦率從賽前1.97升至2.39，洋基5局上再攻下兩分，拉大到6：1領先。
這是山本轉戰大聯盟兩年第4次投不滿4局，也是本季第1次，今天被揮出7支安打，出現3次保送，失4分都是自責分，單場被安打數追平個人最差紀錄。
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