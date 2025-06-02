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MLB／水手重砲捕手羅利近4安都是全壘打 23轟超越大谷獨居榜首
水手隊今天在西雅圖主場對雙城隊進行3連戰最後一戰，重砲捕手羅利（Cal Raleigh）7局下轟出陽春砲，本季第23轟出爐，超越道奇隊大谷翔平1轟，獨居大聯盟榜首，水手終場2：1獲勝，仍居美聯西區龍頭。
此役打完前6局，兩隊都未得分，羅利7局下面對雙城先發投手派達克（Chris Paddack），逮中78英里曲球，轟出右外野方向362英里全壘打，攻下全場第1分。
雙城9局上追平比數，水手9局下靠阿羅薩雷納（Randy Arozarena）再見安打贏球，3連戰搶下兩勝；羅利這3場比賽12打數4安打、攻下8分打點，4安都是全壘打，不但獨居大聯盟全壘打王，45分打點也在美聯排名第3。
大聯盟目前只有3人超過20轟，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）目前21轟排名第3，接著是費城人隊史瓦柏（ Kyle Schwarber）19轟。
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