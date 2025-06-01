MLB／道奇暴打洋基為教頭慶生 羅伯茲：晚餐會很享受

道奇隊今天以本季最多的21支安打、5轟、18分得分大勝洋基隊，為總教練羅伯茲（Dave Roberts）的53歲生日獻上禮物，羅伯茲也笑言今天的晚餐吃起來會更加美味。

道奇隊前兩局就取得10：0領先，全場敲出5轟分別來自孟西（Max Muncy）雙響砲、金慧成兩分砲、帕赫斯（Andy Pages）陽春砲、魯辛（Dalton Rushing）三分砲，洋基隊僅靠賈吉（Aaron Judge）兩發陽春砲獨撐大局，道奇隊以18：2大勝。

「今晚的晚餐肯定會很享受。」今天生日的羅伯茲賽後開心表示：「球隊整體表現非常出色，昨天的氣勢延續到了今天，我們成功攻略了對方先發投手，大家積極攻擊好球、耐心選掉壞球，展現了很棒的策略，能讓牛棚休息一下也非常重要。」

道奇在主場與洋基隊的三連戰取得前兩場勝利，明天將由山本由伸扛起先發，羅伯茲表示，無論對手是誰，贏球都是開心的事，「不過，能打敗代表美聯的洋基，感覺特別開心。」