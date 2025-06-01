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MLB／13分落後還動用主力牛棚 洋基教頭說自己也是萬不得已
全美轉播的賽事上演一場大屠殺，道奇隊以18：2海宰洋基隊，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）度過特別的53歲生日，洋基教頭布恩（Aaron Boone）則飽受批評，對於在大幅落後的情況下啟用包括終結者威佛（Luke Weaver）在內的主力牛棚，他表示自己也是萬不得已。
道奇今天打完前2局就取得10：0領先，且持續擴大優勢，面對已經失控的戰局，洋基先在6局下1：14落後、滿壘時推出威廉斯（Devin Williams），以6球製造雙殺，7局下再推出威佛，兩項調度都引發極大討論。
布恩表示，「這當然是個挑戰，你不會想在這樣的比賽啟用萊特（Mark Leiter Jr.）、威廉斯、威佛等主力牛棚，但海崔克（Brent Headrick）、桑托斯（Yerry De los Santos）都是連續出賽，我們並沒有其他可以投長局數的投手。」
布恩表示，道奇在這兩場比賽都打得太好了，為了明天的比賽考量，希望牛棚都能上場，必須做此調度，「這很困難，但球季162場比賽，有時候就是無法完美運作，想辦法完成一場艱難的比賽也是大聯盟的一部分。」
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