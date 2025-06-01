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MLB／實戰投打29球+4打席累了 大谷翔平睡得像寶寶驚醒瞬間全都錄
道奇隊今天以18：2打爆洋基隊，全隊敲出5轟，沒有大谷翔平的事，但此役還是被他的影片洗版社群，全因在板凳席累到打瞌睡的辛酸畫面流出。
大谷今天賽前先進行實戰投打練習，共用29球，隨後擔任第一棒、指定打擊面對洋基，4打數敲出2支一壘打、吞下2次三振，在6局下輪到他的打席時換上代打，大谷提早收工。
今天又投又打，大谷遇到瞌睡蟲來敲門，轉播畫面捕捉到大谷將頭靠在欄杆上睡得像寶寶，突然一個驚醒，一臉睡眼惺忪，像在努力弄清我是誰、我在哪，還努力撐大雙眼讓自己醒神。
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