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MLB／金鶯新人製造妨礙跑壘「買犯」不成 怒推對手釀成板凳清空

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯隊新人梅奧(中)引發雙方衝突。 美聯社
金鶯隊新人梅奧(中)引發雙方衝突。 美聯社

金鶯隊今天以4：2擊敗白襪隊之戰，4局下爆發板凳清空衝突，事發點來自新人梅奧（Coby Mayo）遭夾殺時試圖「買犯」不成，在與對手的言語來往後，推了對手一把，進一步釀成衝突。

爭議事件出現在4局下，梅奧在二壘有人的打席敲出左外野方向落地安打，掃回1分打點，但他在一、二壘之間遭到夾殺，閃躲之際選擇在二壘手索沙（Lenyn Sosa）傳球後回身製造碰撞，試圖靠妨礙跑壘續命，梅奧撞人後跌坐在地，一壘審瓦格斯（Miguel Vargas）走近他後比出出局手勢。

索沙向梅奧攤手，示意不滿他的舉動，梅奧則是伸手朝他的胸前推了一把，進一步釀成雙方板凳清空。

索沙表示，「我覺得他試圖做出骯髒的play，所以我走到他面前，問他為什麼要這麼做，而他的回應就是推我。」

梅奧表示，自己希望能上二壘，讓下一棒有得點圈打擊的機會，「他們轉傳，在壘間夾殺我，就像在小聯盟學到的，我努力留在跑壘路徑上，我認為他在我的路徑上，所以試圖製造碰撞，我沒有刻意為之，事情就是這樣發生了。」

金鶯代理教頭曼索里諾（Tony Mansolino）為子弟兵緩頰，他說很開心看到菜鳥在壘間積極的表現，「他還是大聯盟新人，還在學習比賽節奏。」他也提到，梅奧是內野手，在春訓指導內野手夾殺時，就常和他們提醒一件事，「如果跑者碰到內野手，他們會因妨礙自動上二壘，所以我認為他是本能地想尋找碰撞的機會，或許視覺上看起來不是那麼好，但我想多數教練都會說這不是個不好的play，只是並未朝對我們有利的方向。」

梅奧為金鶯農場排名第2、大聯盟第17的大物新秀，今天賽前才被重新叫回大聯盟，這支安打也進帳他的生涯首打點。

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