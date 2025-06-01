MLB／奪第6勝登國聯防禦率王 千賀滉大自評：HP消耗太快

大都會日籍強投千賀滉大今天面對洛磯隊，交出6.1局7次三振、失2分的優質成績單，而隊友也開轟相挺以8：2大勝，千賀滉大拿下第6勝，防禦率站上國聯第一，但他對於第7局出現亂流自評「HP（體力條）消耗太快」。

千賀滉大首局就被托瓦爾（Ezequiel Tovar）敲出陽春砲，不過1局下半大都會隊就打回4分，而千賀隨後也越投越穩，連續解決17人次，第2到第6局都是三上三下。

能夠從挨轟後回穩，千賀滉大表示，能夠不失分當然最理想，但那一球投到了打者容易攻擊的位置，「做了不該做的事。」雖然是招牌幽靈指叉球挨轟，但千賀也不以為意，「那一球不是要讓對方揮空，本來就設計會被攻擊，只是投到太甜的位置。」

然而7局上千賀滉大遇到亂流，投出2次四壞保送後被敲安，丟掉第2分，隨後也退場休息，總計6.1局被敲2支安打失2分，另有7次三振、2次四壞保送。

千賀滉大指出，隨著比賽進行到後段，自己越來越難控制身體，「與其說是體力，不如說是因為我的投球姿勢不夠好，導致HP（體力槽）消耗得比較快，感覺就像是這樣。」

千賀自認是越投越能進入狀況的類型，但近期隨著球數增加，到了後半段就變得難以掌控，「這點我也還在摸索，不過至少我沒有把比賽搞砸，還是有完成先發投手該做的工作吧。」

千賀滉大賽後因投球局數達標，防禦率1.60登上國聯防禦率王、全聯盟第三，他對此沒有太在意，「我投的局數還沒有很多，過幾天這成績可能就不見，重要是有好的收尾，最近我常因球數過多而退場。球季還很長，我只想專注當下該做的事。」