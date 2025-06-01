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MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

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MLB／大谷翔平、賈吉誰更強？退役三神獸給出答案

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平與賈吉。圖截自官網
大谷翔平與賈吉。圖截自官網

今天道奇隊與洋基隊之戰開打前，美國體育頻道「FOX Sports」找來三位退役神獸級球員閒聊，對於「大谷翔平賈吉（Aaron Judge）誰更強？」有了激烈辯論，在純論打擊面下，賈吉獲得兩票勝出。

去年美聯MVP賈吉昨天在1局上敲出陽春砲後，去年的國聯MVP大谷翔平也在1局下敲出追平陽春砲回應，這是大聯盟史上第二次兩位前一年MVP同場開轟，第一次出現在同場同局。

這個有趣紀錄也讓兩人成為今天賽前討論焦點，名人堂成員基特（Derek Jeter）、歐提茲（David Ortiz）以及生涯696支全壘打的A-Rod（Alex Rodriguez）齊聚一堂，討論起兩人「誰更厲害」。

曾擔任洋基隊長的基特力挺賈吉：「賈吉在進攻端的表現無人能敵，不僅有強大火力，打擊率也很高。這是現在幾乎消失的技術。他的打擊率接近四成。所以目前我會選賈吉。」

而綽號A-Rod的羅德里奎茲則表示：「這就像硬幣的兩面，對吧？他們不只是棒球界，更是整個體育界史上最偉大的兩位選手。」

但他接著說：「如果必須選一位，那我選大谷。他去年盜壘59次，其中三壘盜壘9次。身為投手與他對決時，不能選擇保送，因為他幾乎等於自動上二壘。所以，儘管只是些微差距，我會選大谷。」

至於曾效力紅襪隊的「老爹」歐提茲則說：「這兩人任選其一都可以。像賈吉那樣能提升打擊率又能將球轟到全壘打牆外。我必須選賈吉，因為他目前的表現根本不像人類。」

不過，基特最後總結說：「我們坐在這裡，試圖在兩位偉大的選手中選出一個。這不是太荒謬了嗎？」

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