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MLB／大谷投live BP連洋基都掏手機 A-Rod籲明年再恢復投球有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平進行第二次實戰投打練習，最快球速156公里。 路透社
大谷翔平進行第二次實戰投打練習，最快球速156公里。 路透社

大谷翔平今天進行第二次實戰投打練習，最快球速156公里，賽前投球吸引連敵營的洋基隊選手都拿出手機拍攝。「投手大谷」的復出進度持續備受關注，「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）對此給出自己的建議，不認為大谷應該冒險在本季回到投手丘上。

大谷在2023年9月進行手肘韌帶手術，去年整季未投球，今年復健持續推進進度，今天在主場賽前進行第二次實戰投打練習，共用29球。

吸引關注的是，這次連洋基隨隊記者都拿出手機捕捉，包括紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）都在X上分享照片，留言：「大谷正在投live BP，他將在3.5小時後打擊。」洋基內野手維瓦斯（Jorbit Vivas）、佩拉札（Oswald Peraza）也拿出手機紀錄神獸。

此戰FOX轉播在賽前由A-Rod、「老爹」歐提茲（David Ortiz）、基特（Derek Jeter）聊到大谷的回歸進度，A-Rod提到，大谷必須考慮的是，他是屬於強力型態的投手，「他已經接受過兩次TJ手術，肩膀還在世界大賽受傷，我認為他應該先擱置投球，利用整個休賽季和春訓讓身體、心裡都做好準備。」

他強調，讓大谷在季中恢復投球出賽，如果受傷，有賽季結束的風險，而這樣的風險報酬比並不值得道奇冒險。

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洋基 Alex Rodriguez A-Rod

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