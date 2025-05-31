MLB／洋基道奇之戰張力十足 羅伯茲：賈吉會激發大谷鬥志

道奇隊去年世界大賽G5克服5分落後，逆轉擊敗洋基隊拿下冠軍。今天比賽前段又被洋基攻下5分，再度完成逆轉秀，讓許多球迷有似曾相似的感覺。

儘管大谷翔平首局開轟，但洋基3局打完就以5：2領先。道奇6局下靠著大谷翔平單場第2轟吹起反攻號角，單局灌進4分，帕赫斯（Andy Pages）7局下再敲出帶有2分打點的適時安打，最終就以8：5逆轉勝。

當被問到這場比賽是否有讓人想起世界大賽G5，大谷回答，「我覺得這次情況還是有點不同，但能在落後的情況下逆轉勝，總是很棒的事。」

道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）也說，「我知道這場比賽是兩隊重逢，但其實兩邊都有很多去年沒參與的人，所以我們沒去想那些，現在就是專注贏球，而我們很高興有好的開始。」

本場比賽投手調度頻繁，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為反映出比賽張力，「你可以看得出來布恩（Aaron Boone，洋基教頭）調度很積極，我這邊也是，這就是一場雙方都很想贏的比賽。」

賈吉（Aaron Judge）1局上開轟，大谷翔平1局下立刻回應，使這場比賽更有話題性，羅伯茲說，「他可能會說這場比賽跟其他比賽一樣，但我認為當你看到對面站著一位現任MVP（賈吉），還在場上有如此表現時，這會激發大谷更強的鬥志。」

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