MLB／洋基道奇之戰張力十足 羅伯茲：賈吉會激發大谷鬥志
道奇隊去年世界大賽G5克服5分落後，逆轉擊敗洋基隊拿下冠軍。今天比賽前段又被洋基攻下5分，再度完成逆轉秀，讓許多球迷有似曾相似的感覺。
儘管大谷翔平首局開轟，但洋基3局打完就以5：2領先。道奇6局下靠著大谷翔平單場第2轟吹起反攻號角，單局灌進4分，帕赫斯（Andy Pages）7局下再敲出帶有2分打點的適時安打，最終就以8：5逆轉勝。
當被問到這場比賽是否有讓人想起世界大賽G5，大谷回答，「我覺得這次情況還是有點不同，但能在落後的情況下逆轉勝，總是很棒的事。」
道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）也說，「我知道這場比賽是兩隊重逢，但其實兩邊都有很多去年沒參與的人，所以我們沒去想那些，現在就是專注贏球，而我們很高興有好的開始。」
本場比賽投手調度頻繁，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）認為反映出比賽張力，「你可以看得出來布恩（Aaron Boone，洋基教頭）調度很積極，我這邊也是，這就是一場雙方都很想贏的比賽。」
賈吉（Aaron Judge）1局上開轟，大谷翔平1局下立刻回應，使這場比賽更有話題性，羅伯茲說，「他可能會說這場比賽跟其他比賽一樣，但我認為當你看到對面站著一位現任MVP（賈吉），還在場上有如此表現時，這會激發大谷更強的鬥志。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》超早鳥募資啟動
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言