MLB／挨大谷雙響砲繳本季最慘一役 洋基王牌：我很難接受

洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）本季前11場先發沒輸過，失分都不超過2分，沒想到今天被道奇隊大谷翔平敲雙響砲，6局下無人出局二、三壘有人時被換下場，洋基終場以5：8輸球，弗里德苦吞本季首敗。

弗里德帳面上主投5局被敲8安，包含大谷的雙響砲，失掉6分全是自責分，防禦率從賽前1.29上升至1.92。弗里德賽後受訪時表示，「很明顯，這支道奇核心陣容去年拿冠軍，他們知道怎麼贏。我們打線今天表現很棒，早早就得分，是我沒把工作做好。」

大谷翔平6局下擊出個人單場第2轟，弗里德說，「基本上就是球沒投到位，球都跑到好球帶正中間。當你面對的是強隊，有那麼多好打者，他們一定會讓你付出代價。」

弗里德強調自己是個競爭者，很渴望贏球，「今天我們領先，卻被我搞砸，我自己也很難接受，但我會把這當成動力，下次一定要讓這種事別再發生。」

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