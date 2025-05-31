MLB／賈吉笑稱大谷翔平在「模仿他」 喜歡與頂尖選手對戰

道奇隊今天在大谷翔平雙響砲領軍下，以8：5擊敗「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍的洋基隊。賈吉賽後笑稱大谷在模仿他。

賈吉1局上轟陽春砲後，大谷翔平1局下立刻敲陽春砲回應，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是大聯盟史上第一次，兩位前一年MVP在同場的首局開轟。

對此，賈吉受訪時笑說，「我感覺他是在模仿我。他真的很厲害，會成為全聯盟最頂尖球員是有原因的。不論打擊、跑壘，還是等他回投手丘，都是非常特別的存在。」

賈吉生涯在道奇球場出賽6場，敲出5發全壘打，他表示，「我喜歡在西岸比賽，這種重要比賽總是特別有趣。」

賈吉與大谷是當今最知名的2名大聯盟球星，各項數據都名列前茅，賈吉直言，「我喜歡和最強的對手交手，你總是想和最強球隊、最頂尖選手對戰，大谷絕對是當今最出色的球員，已持續一段時間，這賽季他又有夢幻開局。」

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