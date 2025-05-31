MLB／大谷翔平前57場22轟破隊史 再創百年首見神速紀錄
「五月狂谷」無可抵擋！大谷翔平在今天主場對洋基的比賽中轟出雙響砲，幫助道奇逆轉拿下勝利，大谷翔平持續以22轟領先全聯盟。
整個5月，大谷翔平單月轟出15發全壘打，追平道奇隊史單月最多轟紀錄，追平由葛雷諾（Pedro Guerrero，1985年6月）與史奈德（Duke Snider，1953年8月）共同保持的道奇隊單月最多轟紀錄。
此外，大谷翔平在道奇本季第57場比賽就敲出22轟，更是打破隊史開季前57場最多轟紀錄。原紀錄是霍吉斯（Gil Hodges）在1951年所創下的21轟。
另一項數據顯示，作為開路先發的大谷翔平，也寫下大聯盟歷史前57場最多轟的第一棒紀錄，原先紀錄是1996年金鶯重砲安德森（Brady Anderson）所創下的20轟，同是金鶯的韓德森（Gunnar Henderson）在去年也有19轟的表現。安德森該賽季最終打出50轟，韓德森則是37轟。
全壘打快速累積的結果，讓大谷翔平在6月之前已經累積得分達61分，領先全聯盟的同時，更創下自1900年以來的首見紀錄。
大谷翔平去年出賽159場，一共跑回134分，大幅刷新個人生涯紀錄；以他目前得分進度來看，有機會挑戰2000年以來的單季最多得分紀錄。
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