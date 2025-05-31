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MLB／再見轟助瓦德茲83球完投勝 太空人捕手：怎能讓他輸？

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人捕手迪亞茲(左)、王牌左投瓦德茲(右)。 美聯社
太空人捕手迪亞茲(左)、王牌左投瓦德茲(右)。 美聯社

太空人隊王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）今天面對光芒隊，用83球就投完9局，捕手迪亞茲（Yainer Diaz）9局下敲出再見陽春砲，幫助太空人以2：1拿下勝利。

瓦德茲第2球就被卡波雷拉（Jose Caballero）轟出全壘打牆，不過他整場就只失這1分。8局下太空人靠德森佐（Zach Dezenzo）安打先追回1分，9局下迪亞茲再擊出反方向全壘打，跟對手說再見。

本場瓦德茲只投83球，被敲3安、送出1保送和9次三振，失1分，防禦率降至3.12。這是自從1988年開始記錄用球數以來，太空人投手完投最少用球數，追平1993年凱爾（Darryl Kile）紀錄。

瓦德茲受訪時提到首打席挨轟後的心態，「有些事反而會激起鬥志，我認為他那球有一點幸運，我當時心想這就是他們這場唯一的一分，這句話激勵我一整場。」

這是迪亞茲生涯第2支再見全壘打，他受訪時表示，「我們這支球隊總是會互相照顧彼此。像瓦德茲那種投球內容，我們怎能讓這場比賽輸掉？我們真的想幫他贏下來。」

太空人拿下本季第17場逆轉勝，美聯最多。由於今天水手隊輸給雙城隊，太空人以31勝26敗登上美聯西區龍頭寶座，領先水手0.5場勝差。

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太空人 光芒

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