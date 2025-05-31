MLB／水手羅利雙響砲緊追大谷翔平 6月前20轟刷新捕手紀錄

水手隊重砲捕手羅利（Cal Raleigh）今天面對雙城隊，單場雙響砲貢獻5分打點，本季全壘打累積21支，不過水手9局上被雙城追平，延長賽被海灌6分，終場以6：12輸球。

羅利1局上就敲出3分砲，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）背靠背開轟，單局進帳4分。水手先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）主投6.2局失3分，羅利8下再敲出2分砲，將分數改寫為6：3領先。

不料，本季前24次出賽都沒掉自責分的水手終結者穆諾茲（Andres Munoz）大爆炸，9上被雙城第9棒卡斯楚（Willi Castro）轟2分砲，巴克斯頓（Byron Buxton）敲安後盜上二壘，拉那奇（Trevor Larnach）再敲安送回追平分。

10上雙城在球星柯瑞亞（Carlos Correa）2分砲帶領下，攻下6分大局，終場就以12：6完成逆轉勝。

羅利目前以21轟暫居美聯全壘打王，全大聯盟只落後道奇隊大谷翔平的22轟。他成為史上首位6月前20轟的捕手，按照進度本季能敲57轟，超越皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）2021年的48轟，成為大聯盟史上單季最多轟捕手。

Cal Raleigh is the second batter to reach 20 HRs this season! pic.twitter.com/W1DUTz66OO — MLB (@MLB) 2025年5月31日